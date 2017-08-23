У Дарниці стартувала робота перших агентських пунктів пенсійних послуг

В рамках реалізації проектів соціального простору, за ініціативи Лівобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України в місті Києві - з метою спрощення доступності пенсійних послуг для громадян на території Дарницького району на постійній основі розпочато роботу першого в столиці агентського пункту пенсійних послуг.

Так, 09 серпня у громадській приймальні депутата Київради Володимира Гончарова по вул. Княжий Затон,16д, спеціалістами відділу обслуговування громадян Дарницького відділення Лівобережного об’єднаного УПФУ в Києві проведено виїзний прийом громадян за місцем проживання, протягом якого відвідувачам було надано ряд послуг та консультацій пенсійного спрямування, зокрема: перегляд документів на призначення та перерахунок пенсій, оформлення анкет на виготовлення пенсійного посвідчення, прийняття документів на виплату пенсій через банківські установи, тощо.

Опісля, 16 серпня Лівобережним об’єднаним УПФУ вже у громадській приймальні депутата Київради Олександра Гончарова (вул. Здолбунівська, 7б) відкрито черговий агентський пункт обслуговування громадян.

Такі виїздні прийоми фахівців управління дадуть змогу наблизити пенсійні послуги до майже 34 тисяч мешканців мікрорайону. У день відкриття агентського пункту на прийом до спеціалістів за консультаціями та роз’ясненням пенсійного законодавства звернулось 28 громадян.

Запровадження вищезгаданих пунктів здивувало мешканців мікрорайону, які суттєво відчули економію часу, простоту та доступність у наданні послуг фахівцями Пенсійного фонду.