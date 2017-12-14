У Дарниці розстріляли автівку динамівця Дениса Гармаша

05 грудня розстріляли автівку гравця київського "Динамо" Дениса Гармаша. Інцидент стався в підземному паркінгу на Дніпровській набережній. Ніхто не постраждав.

Згодом, за інформацією джерела у правоохоронних органах стало відомо, що причиною цього стали борги футболіста за ігри на тоталізаторі.

За повідомленням поліції, інформація про напад на автомобіль надійшла о 07 ранку.

Слідчим відділом управління поліції у Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс також прокоментував подію: «Складно говорити, що там сталося, але він каже, що він ніде і нічого. Клуб проводить власне розслідування, ми спробуємо знайти тих людей, які це зробили, все зробимо для цього. Йому дали охорону. Я думаю, що і він, і його сім'я перебувають сьогодні в безпеці».

Подробиці з’ясовуються.