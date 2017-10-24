У Дарниці пройшла зустріч по «Громадському бюджету-2»

11 жовтня в в бібліотеці №160 (пр-т Григоренка, 22/20) відбувся воркшоп «Проекти громадського бюджету міста Києва».

На захід навідався представник КМДА, який розповів присутнім про особливості цьогорічного проекту, його реалізацію, тощо.

Також, на захід прибули автори Громадського бюджету-2, переможці минулорічного відбору, які розповіли про свої враження та поділилися досвідом реалізації власних проектів, представники Дарницької РДА, голови районних ОСН, члени Громадської ради при Дарницькій РДА та інші активні громадяни.

На жаль, із 49 авторів (чиї проекти наразі знаходяться на стадії голосування по реалізації їх у Дарницькому районі) на захід з’явилися не більше десяти.