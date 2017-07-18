У Дарниці пройшла презентація книги Любомира Гузара

10 липня у Дарниці (публічна бібліотека №160) відбулася презентація книги Володимира Чистуха та Марії Рипан «Завалівське коріння Блаженнішого Любомира Гузара».

Племінниця Блаженнішого Любомира Гузара - Марічка подарувала перші екземпляри книги керівництву Дарницької РДА. Всі охочі також мали нагоду придбати книгу.

Нагадаємо, що Верховний Архієпископ Києво-Галицький, Архієпископ і Митрополит Київський, єпископ Кам'янецький помер 31 травня 2017 року у клінічній лікарні «Феофанія» після важкої недуги (цукрового діабету).

Крім того, Любомир Гузар розглядався як один з можливих наступників Папи Римського Івана Павла ІІ (з-поміж 16 кандидатів). Найбільшою перешкодою до обрання називали східноєвропейське походження — кардинали могли не проголосувати за другого поспіль папу з цього регіону Європи. Серед інших перешкод називали колишнє громадянство США, потребу в разі обрання перейти в Римо-католицьку церкву. З поміж його переваг відзначали ясність розуму, високу духовність, популярність серед кардиналів. Також звертали увагу на його головування у Церкві, де дозволені шлюби священиків, і те, що це могло позитивно вплинути на скасування целібату в Римо-католицькій церкві.

Після зречення престолу Бенедикта XVI Любомир Гузар не міг стати учасником виборів нового папи, позаяк за кілька днів до початку конклаву йому виповнилося 80 років. Згідно з апостольською конституцією, кардинали, яким за 80 років, не можуть брати участі у виборах Папи.

Останні роки проживав у селі Княжичі Броварського району Київської області.