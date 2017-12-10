У Дарниці пройшла патріотично-військова гра «Патріот» | Дарниця.org

У Дарниці пройшла патріотично-військова гра «Патріот»

Розміщено Чтв, 10/12/2017 - 09:15

03 жовтня на території військової частини №1948 (Бортничі, вул. Світла, 6) на базі спортивного комплексу відбулася військово-патріотична гра «Патріот».

Основна мета заходу – виховання, розвиток і психологічна підготовка молодого покоління до захисту Вітчизни, пропаганда здорового способу життя, надання першої медичної допомоги, тощо.

Серед присутніх: начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту  Микола Ляхович, керівник Всеукраїнської асоціації учасників АТО – Олексій Сломчинський, депутат Київради Юлія Ярмоленко.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить