У Дарниці пройшла патріотично-військова гра «Патріот»

03 жовтня на території військової частини №1948 (Бортничі, вул. Світла, 6) на базі спортивного комплексу відбулася військово-патріотична гра «Патріот».

Основна мета заходу – виховання, розвиток і психологічна підготовка молодого покоління до захисту Вітчизни, пропаганда здорового способу життя, надання першої медичної допомоги, тощо.

Серед присутніх: начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту Микола Ляхович, керівник Всеукраїнської асоціації учасників АТО – Олексій Сломчинський, депутат Київради Юлія Ярмоленко.