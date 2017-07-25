У Дарниці працює один пункт з прийому шин | Дарниця.org

У Дарниці працює один пункт з прийому шин

Розміщено Втр, 07/25/2017 - 14:18

З 21 березня 2017р. у Києві діють 10 пунктів збору зношених шин. 

Мало хто знає, але в Дарницькому районі також існує такий пункт – що знаходиться по вул. Тростянецька, 58а.

Корисна інформація: збільшення кількості автомобілів в усіх країнах призводить до накопичення зношених автомобільних шин. Згідно з даними Европейської асоціації з вторинної переробки шин (ETRA) в Европі кожен рік утворюється близько 2 млн. тонн амортизованих автомобільних шин. В той час коли об’єм їх переробки не перевищує і 30 %.
Щорічно в Україні накопичується близько 150 тисяч тон використаних автопокришок. За статистичними даними лише 8 % з них ідуть на утилізацію, інші ж викидають на неконтрольовані звалища. Лише у місті Києві налічується близько 1 мільйона автомобілів, тому утилізація використаних шин у столиці є дуже гострою проблемою, яка потребує свідомого ставлення і активної участі у її вирішенні.
Кінцевим продуктом переробки автошин є адсорбент вуглецевий (використовується для ліквідації наслідків розливу нафтопродуктів) та гумова крихта – матеріал для штучного покриття дитячих майданчиків.

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