У Дарниці піймали банду домушників | Дарниця.org

У Дарниці піймали банду домушників

Розміщено Птн, 06/16/2017 - 19:58

Ще 30 травня до поліції надійшов дзвінок про те, що до квартири будинку по пр-ту Григоренка, 25в проникли невідомі особи, про що повідомив мешканець будинку навпроти. За вищевказаною адресою прибула поліція, один злочинець, який стояв «на шухері», побачивши поліцейських зник. У підсумку, правоохоронці все ж затримали злочинне угрупування у складі 3 осіб, яке, як виявилося, вже не вперше займалося крадіжками у квартирах. Всі троє затриманих - громадяни Грузії.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить