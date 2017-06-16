У Дарниці піймали банду домушників

Ще 30 травня до поліції надійшов дзвінок про те, що до квартири будинку по пр-ту Григоренка, 25в проникли невідомі особи, про що повідомив мешканець будинку навпроти. За вищевказаною адресою прибула поліція, один злочинець, який стояв «на шухері», побачивши поліцейських зник. У підсумку, правоохоронці все ж затримали злочинне угрупування у складі 3 осіб, яке, як виявилося, вже не вперше займалося крадіжками у квартирах. Всі троє затриманих - громадяни Грузії.