У Дарниці новонародженим почали видавати «Пакунок малюка»!

Стартував пілотний проект «Пакунок малюка» з надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги.

Як зазначають чиновники: «Пакунок малюка є безповоротною адресною соціальною допомогою та видається по одному на кожну дитину, а отримати його можуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини». Сім’ї при народженні дитини отримають набір із двадцяти п’яти необхідних речей для новонароджених дітей: підгузки, пелюшки, матрац, шапочки, боді, штани-повзунки, плед-ковдра, засоби гігієни та інше.

Пакунок підтримає матеріально та інформаційно, та стане серйозною допомогою першочергово тим родинам, які через складне матеріальне становище позбавлені можливості придбати новонародженій дитині якісні предмети догляду та одягу.

Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок також містить інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною.

Так, в.о. голови Дарницької райдержадміністрації Петро Захарченко вже навідався до однієї з сімей, вручивши вищезгадані пакунки.

Ініціатива в принципі непогана і вона давно запроваджена у розвинутих країнах. Але от моторошно за те, щоб подібне нововведення не стало ще однією корупційною складовою (не хотілося б бачити найдорожчі закупки найнеякісніших товарів). І цікаво, такі пакунки будуть отримувати всі без винятку сім’ї з новонародженими чи тільки ті, у яких є якісь пільги? Адже відразу згадується славнозвісна «Картка киянина» - обіцянок від чиновників було безліч: переваги, знижки, бонуси, тощо. А на вихлопі отримали непотрібний шматок пластика для пересічного киянина без пільг – котра не дає абсолютно ніяких переваг, натомість 120грн. в рік за її утримання візьми і виклади.