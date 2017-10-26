У Дарниці намалювали ще один новий мурал | Дарниця.org

У Дарниці намалювали ще один новий мурал

Розміщено Чтв, 10/26/2017 - 10:32

У Дарниці намалювали новий мурал – стіну звичайної бойлерної по вул. Срібнокільська, 8б прикрасив столичний художник Віталій Гідеван намалювавши двох симпатичних кроликів.
«На Позняках я продовжив малювати графіті, в тому ж стилі, що і раніше на Печерську. Стіна бойлерної стара, була розписана різними дурницями, і мені довелося використовувати близько десяти літрів втиснути фарби, щоб зафарбувати все це неподобство. А кроликів намалював тому, що поруч знаходиться школа і повз бойлерної проходить багато дітей. Думаю, тварини своїм виглядом тепер будуть піднімати їм настрій», - розповів художник. За словами митця, на створення нової роботи пішло чотири дні і було витрачено близько 30 балончиків фарби.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить