У Дарниці намалювали ще один новий мурал

У Дарниці намалювали новий мурал – стіну звичайної бойлерної по вул. Срібнокільська, 8б прикрасив столичний художник Віталій Гідеван намалювавши двох симпатичних кроликів.

«На Позняках я продовжив малювати графіті, в тому ж стилі, що і раніше на Печерську. Стіна бойлерної стара, була розписана різними дурницями, і мені довелося використовувати близько десяти літрів втиснути фарби, щоб зафарбувати все це неподобство. А кроликів намалював тому, що поруч знаходиться школа і повз бойлерної проходить багато дітей. Думаю, тварини своїм виглядом тепер будуть піднімати їм настрій», - розповів художник. За словами митця, на створення нової роботи пішло чотири дні і було витрачено близько 30 балончиків фарби.