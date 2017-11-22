У Дарниці демонтують незаконні МАФи | Дарниця.org

У Дарниці демонтують незаконні МАФи

Розміщено Срд, 11/22/2017 - 10:43

За інформацією КП «Київблагоустрій», у Дарницькому районі демонтували кілька павільйонів по вул. Декабристів, а також ціла низка зупинкових торгівельних комплексів по вул. Бориспільська.

Наразі в столиці близько 6,1 тисячі законних тимчасових споруд. Їх власники у період з 01 вересня 2014 до 01 лютого 2015 року зареєструвались у Департаменті містобудування та архітектури КМДА, уклали з містом відповідну угоду, сплатили пайовий внесок до столичного бюджету та, відповідно, отримали дозвільні документи - інформаційні талони, що слугують офіційною перепусткою до легальної підприємницької діяльності на вулицях міста.
Всі незаконні комерційні тимчасові споруди, у тому числі й нововстановлені, поступово демонтуються.
Так, протягом жовтня 2017 року у столиці демонтовано близько 150 незаконних тимчасових споруд.

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