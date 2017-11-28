У ЦНАПі працює кафе | Дарниця.org

У ЦНАПі працює кафе

Розміщено Втр, 11/28/2017 - 12:06

02 жовтня у приміщенні Дарницького ЦНАПу (вул. Олійника, 21) відкрилося нове кафе.

Ціни демократичні.

Раніше дана кав’ярня також функціонували на території центру, але на вулиці.

Адміністрація пояснює появу кафе у приміщенні ЦНАПу з підвищенням рівня зручності для відвідувачів. Час роботи кафе співпадає з графіком ЦНАПу.

Безумовно – дуже зручно, чого не скажеш безпосередньо про Дарницьку РДА: у головній будівлі району раніше працювала піцерія-кафе, але, за чутками, у зв’язку з занадто великою вартістю оренди – було вимушено звільнити приміщення адміністрації.
Величезне приміщення другий рік ніяк не використовується і простоює дарма.

Також, у Дарницькій РДА ще недавно була крамниця з продажу канцтоварів та книг, де мешканці мали змогу як мінімум скористатися ксероксом. Але й цю «точку» спіткала та ж доля – виїхала через непомірні орендні апетити чиновників.

Ані зручностей, ані грошей до казни. Маємо наочний приклад бездарного використання вільних приміщень Назріває питання: і хто від цього виграв?..

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