У Бортничах з’явиться ще одна свердловина | Дарниця.org

У Бортничах з’явиться ще одна свердловина

Розміщено Срд, 07/26/2017 - 22:51

КМДА прийняла рішення ввести в експлуатацію додаткову (3-тю) свердловину в мікрорайоні Бортничі, аби забезпечити водою місцевих жителів. Про це повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук.
За його словами, сьогодні Бортничі забезпечуються двома свердловинами, однак в умовах стрімкого розвитку мікрорайону тиску води вже не вистачає для забезпечення верхніх поверхів багатоповерхових будинків.
Столичний мер поставив задачу максимально швидко ввести в експлуатацію ще одну свердловину, щоб збільшити дебіт води в мікрорайоні. 11 липня була оперативна робоча нарада на місці, на якій було встановлено термін – до кінця тижня третя свердловина має бути підготовлена до пуску.
За словами пана Ткачука, наразі запуск свердловин знаходиться на заключній стадії – проводиться аналіз якості води.
«Запуск третьої свердловин покращить ситуацію, але остаточно питання буде вирішено, коли буде введено в дію гідровузол. Його планується запустити до 30 вересня», – зауважив чиновник.

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