У Бортничах з’явиться ще одна свердловина

КМДА прийняла рішення ввести в експлуатацію додаткову (3-тю) свердловину в мікрорайоні Бортничі, аби забезпечити водою місцевих жителів. Про це повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук.

За його словами, сьогодні Бортничі забезпечуються двома свердловинами, однак в умовах стрімкого розвитку мікрорайону тиску води вже не вистачає для забезпечення верхніх поверхів багатоповерхових будинків.

Столичний мер поставив задачу максимально швидко ввести в експлуатацію ще одну свердловину, щоб збільшити дебіт води в мікрорайоні. 11 липня була оперативна робоча нарада на місці, на якій було встановлено термін – до кінця тижня третя свердловина має бути підготовлена до пуску.

За словами пана Ткачука, наразі запуск свердловин знаходиться на заключній стадії – проводиться аналіз якості води.

«Запуск третьої свердловин покращить ситуацію, але остаточно питання буде вирішено, коли буде введено в дію гідровузол. Його планується запустити до 30 вересня», – зауважив чиновник.