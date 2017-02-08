У Бортничах відбувся перший запуск гідровузла

28 липня у м-ні Бортничі, після відповідних пуско-налагоджувальних робіт нарешті відбувся стартовий запуск гідровузла по вул. Дяченка.

Слід зауважити, що для цього напередодні був заключений договір між «ПАТ «АК «Київводоканал» та КП «Позняки-Інвест УКБ Дарницького району» з технічної експлуатації обладнання гідровузла «Бортничі». Саме це дало змогу подати додатковий об'єм води до розподільної мережі м-ну Бортничі.

Зокрема, у дослідно-промислову експлуатацію наразі введені наступні об’єкти комплексу:

- Артезіанська свердловина (сеноманський горизонт) - 1 од.

- Артезіанська свердловина (юрський горизонт) - 1 од.

- Павільйон артезіанських свердловин з електричним обладнанням - 1 од.

- Водовод з поліетилену Д=300 мм довжиною 400 м із запірною арматурою - 1 од.

- Фільтри очистки води (Culligan) - 2 од.

- Електролізна установка по виробництву гіпохлориту натрію ЕП-10-26 - 2 од.