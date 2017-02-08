У Бортничах відбувся перший запуск гідровузла | Дарниця.org

У Бортничах відбувся перший запуск гідровузла

Розміщено Срд, 08/02/2017 - 12:57

28 липня у м-ні Бортничі, після відповідних пуско-налагоджувальних робіт нарешті відбувся стартовий запуск гідровузла по вул. Дяченка.
Слід зауважити, що для цього напередодні був заключений договір між «ПАТ «АК «Київводоканал» та КП «Позняки-Інвест УКБ Дарницького району» з технічної експлуатації обладнання гідровузла «Бортничі». Саме це дало змогу подати додатковий об'єм води до розподільної мережі м-ну Бортничі.
Зокрема, у дослідно-промислову експлуатацію наразі введені наступні об’єкти комплексу:
- Артезіанська свердловина (сеноманський горизонт)  - 1 од.
- Артезіанська свердловина (юрський горизонт)  - 1 од.
- Павільйон артезіанських свердловин з електричним обладнанням - 1 од.
- Водовод з поліетилену Д=300 мм довжиною 400 м із запірною арматурою - 1 од.
- Фільтри очистки води (Culligan) - 2 од.
- Електролізна установка по виробництву гіпохлориту натрію ЕП-10-26  - 2 од.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить