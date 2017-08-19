У Бортничах отруїли собаку-поводиря | Дарниця.org

У Бортничах отруїли собаку-поводиря

Розміщено Сбт, 08/19/2017 - 09:32

Прикрий інцидент стався у Бортничах: у Олександра, 42-річного інваліда першої групи по зору невідомі отруїли собаку-поводиря. Він живе один в приватному будинку. Сирота. Соціальна служба вже давно забула до нього дорогу. Він дзвонить сусідам і плаче - собака була єдиним його другом. Він тепер не може вийти з дому - людина морально «добита».

Лабрадора-поводиря він взяв до себе 2 роки тому. «Його просто викинули, прив'язали мотузкою в лісі. Він такий розумний і хороший був», - розповів чоловік. Пес випадково прибився до Олександра і постійно був поруч.
Чоловік написав заяву в поліцію, але вважає це марною справою, так як немає ні доказів, ні свідків отруєння собаки.
«Він просить, щоб його помістили в реабілітаційний центр, тому що жити в напівзруйнованому будинку він не може. У нього ще є дві дворняги, і він просить забрати їх до притулку. Він боїться, що якщо візьме нову собаку, то отруять і її», - розповідає Марія – знайома Олександра.
Хто може з волонтерів допомогти з покупкою їжі або ж просто провідати інваліда - йому потрібна допомога! Телефон Олександра: 068 120-46-49.
Також, можна перерахувати кошти на карту Приват банку: 4731 2191 0370 3918 - Нікіточкіна Марія (знайома Олександра).
Але найголовніше – Олександру потрібна нова собака-поводир… 

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Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

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