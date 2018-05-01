У Бортничах обікрали французького художника | Дарниця.org

У Бортничах обікрали французького художника

Розміщено Втр, 05/01/2018 - 07:11

19 квітня біля школи №280 у Бортничах обікрали французького митця, який створював новий мурал на стіні вищезгаданої школи.
Митець сів у люльку, піднявся на стіну а фарби залишив у ящиках внизу. Поки малював і не дивився по сторонах, фарби поцупили!
Наступного дня, завдяки директору школи №280 Інні Конобась - хуліганів таки знайшли. Ними виявилися учні сусідньої школи. Як стало відомо, балончики з фарбою вони продали своїм одноліткам. Покупці балончиків повертають їх художнику. Наразі повернуто 9 із 12 ємностей.
Нам роблять добро, а ми цього не просто не помічаємо, а докладаємо всіх зусиль, аби цьому перешкодити. Ось така культура…

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