У Бортничах ліквідували звалище люмінесцентних ламп | Дарниця.org

У Бортничах ліквідували звалище люмінесцентних ламп

Розміщено Пн, 12/18/2017 - 12:49

За інформацією КАРС «Київська служба порятунку», 06 грудня на території Дарницького лісопаркового господарства у Бортничах були вилучені люмінесцентні лампи, після чого знахідку вивезли до «Київкомунсервісу» для подальшої утилізації, адже вони вкрай небезпечні для навколишнього середовища і безпосередньо людини. 

КАРС «Київська служба порятунку» закликає мешканців бути відповідальними, не засмічувати територію шкідливими для довкілля лампами і не шкодити здоров’ю людей, які проживають поруч із місцями звалищ. Фахівці наголосили, що такі лампи особливо небезпечні для людей, адже містять ртуть. Виявити пари ртуті можна тільки за допомогою спеціальних приладів, так як вони безбарвні і не мають запаху. Ртуть, яка потрапляє в організм людини, виводиться назовні дуже повільно, розподіляючись в усіх органах. При вдиханні вона накопичується, насамперед – у легенях, а потім – у крові, печінці, нирках, шлунково-кишковому тракті та в головному мозку.
Шановні мешканці! Координацію роботи з утилізації люмінесцентних ламп у житловому секторі столиці здійснює КП «Київкомунсервіс», що знаходиться по вул. Кудрявська, 23. Контактни телефон.: 531-96-77.
Будьте свідомими і відповідальними!

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