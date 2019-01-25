У багатоповерхівці по вул. Драгоманова, 14 сталася пожежа

24 січня близько 21.00 у будинку по вул. Драгоманова, 14 сталася пожежа – дим було видно ще здалеку…

Як стало відомо, спалахнула квартира на 14-му поверсі 16-типоверхового будинку.

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув в кімнаті і поширився на балкон.

на місце рятувальники оперативно локалізували пожежу і до 21:24 ліквідували загорання

Завдяки діям вогнеборців, вогонь не поширився на сусідні квартири. На момент початку пожежі в квартирі нікого не було. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали сім одиниць основної та спеціальної техніки, а також 40 пожежників.

Причину пожежі вже встановить слідство.