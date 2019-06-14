Трейлер нової гри FIFA 20 знімали на Дарницькому вокзалі. | Дарниця.org

Трейлер нової гри FIFA 20 знімали на Дарницькому вокзалі.

Розміщено Птн, 14/06/2019 - 18:56

У мережі з'явився трейлер нової комп'ютерної гри FIFA 20, зйомки якого проходили в Києві. Над роликом працювала українська продакшн-компанія Radioaktive Film.
Зокрема, основною локацією став недобудований Дарницький вокзал.
У зйомках, які проходили в квітні, також взяли участь українські стріт-футболістки.

Футбольний симулятор FIFA 20 від Electronic Arts вийде 27 вересня 2019 року на платформах PS4, Xbox One і ПК. За словами розробників, при створенні режиму VOLTA Football вони надихалися неформальними видами футбольних змагань, що проводяться на вулицях, в футбольних клітинах і на футзальних майданчиках по всьому світу. В даному режимі гравець зможе створити персонажа, вибрати йому індивідуальний стиль і взяти участь в реалістичних змаганнях з вуличного футболу.

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