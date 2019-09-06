Тотальна забудова навколо метро «Харківська».

Все більше дарничан турбує будівництво навколо станції метро «Харківська». Люди впевнені, що щільна забудова цього транспортного вузла приведе до великих проблем.

Побоювання жителів цілком зрозумілі - будівництво ведеться на трьох ділянках із чотирьох, у безпосередній близькості до охоронної зони станції метро «Харківська». Деякі джерела стверджують, що дане будівництво становить загрозу для станції метрополітену. Звісно, залюбки забудували б і четверту частину навколо станції – але там вже немає місця.





Крім того, забудова вже зараз дає серйозне додаткове навантаження на транспортний вузол: пр. Бажана – вул. Ревуцького.

Так, з парного боку проспекту Бажана на невеликій території туляться десятки міжміських маршруток. Деякі водії навіть здійснюють посадку пасажирів на з'їздах із естакади, що нерідко провокує затори. Це відбувається завдяки новоспеченому будівництву.

Отже, будівництво праворуч від проспекту Бажана (1-й об’єкт).

Замовник будівництва ТОВ «Сан Іннотех». Площа ділянки – 0,67 га. Здійснюються роботи зі спорудження 3 поверхової торгової будівлі.

Дві інші ділянки, на яких здійснюються будівельні роботи, також розташовані в межах розв'язки: одна з боку озера Лебедине (2-й об'єкт). Земельна ділянка у користуванні ТОВ «Буд-Інвест Маркет».

Інша – з боку озера Вирлиця (3-й об'єкт). Замовник ТОВ «Магістраль-Буд ЛТД». Площа ділянки – 0,78 га. Будується двоповерховий об’єкт торгівлі. Завершення будівництва заплановане на грудень 2019 року.

За даними ЗМІ, на вищезгаданих ділянках раніше планувалося створити транспортно-пересадочний вузол для автомобілістів (наприклад, багаторівневу парковку). Але не так сталося, як гадалося. Адже чиновники дбають про нас і вважають, що доцільніше для дарничан вщент забудувати прилеглу до однієї з найпожвавленіших станцій метро територій черговими торговими центрами, аніж облаштувати наприклад сквер або спорудити спортклуб…

Відомо, що у 2009 році ділянки біля метро «Харківська» були передані командою мера Леоніда Черновецького в оренду. Звернемо увагу, що будівельні роботи почалися через дев'ять років після передачі в оренду.

Це є порушенням законодавства. У Цивільному кодексі України чітко зазначено, що право користування земельною ділянкою під забудову припиняється, якщо вона не використовується протягом трьох років поспіль.

Але ж на впливових і багатих у нас не діють чинні закони – внаслідок чого бізнесмени наразі вирішили активізуватися і спорудити низку чергових, таких життєво необхідних для нас ТЦ! Дякуємо!