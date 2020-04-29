Территорию завода "Энергия" дезинфицировали с помощью беспилотников.

В Украине взяли "на вооружение" летающих борцов с заразой. А опробовали дрон в деле в Киеве - на территории единственного мусоросжигательного завода в Украине.

"Дезинфекция крупных промышленных площадей с использованием специальных дронов - достаточно инновационное решение для Украины и Киева", - отметили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго" на странице в Facebook.

Протестировали новый способ дезинфекции территории с помощью беспилотников на заводе "Энергия" на улице Коллекторная (Левый берег, Дарницкий район, около озера Вырлица и Бортнической станции аэрации).

Дрон украинской компании DroneUA поднимал в воздух 16 литров дезраствора за один вылет и за 10-15 минут дезинфицировал территорию площадью до 20 тысяч "квадратов".

Источник: from-ua.com