Неподалік метро «Осокорки», у ТЦ «Аркадія» зненацька з’явився ось такий «однорукий бандит».

Нагадаємо, що з 2009 року в Україні гральний бізнес заборонений. Закон України визначає гральний бізнес як діяльність з організації азартних ігор в казино, на ігрових автоматах, у букмекерських конторах та в електронному казино з метою отримання прибутку.

Але, очевидно, керівництво ТЦ «Аркадія» працює за «власними поняттями», для яких Закон України не діє на території торгового центру…