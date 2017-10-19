ТЦ «Аркадія» працює «за власними поняттями»? | Дарниця.org

ТЦ «Аркадія» працює «за власними поняттями»?

Розміщено Чтв, 10/19/2017 - 12:32

Неподалік метро «Осокорки», у ТЦ «Аркадія» зненацька з’явився ось такий «однорукий бандит».

Нагадаємо, що з 2009 року в Україні гральний бізнес заборонений. Закон України визначає гральний бізнес як діяльність з організації азартних ігор в казино, на ігрових автоматах, у букмекерських конторах та в електронному казино з метою отримання прибутку.
Але, очевидно, керівництво ТЦ «Аркадія» працює за «власними поняттями», для яких Закон України не діє на території торгового центру…

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