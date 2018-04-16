Священнослужитель-вимагач виправився

Напередодні найдавнішого християнського свята, головного свята богослужебного року, що встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа – Великодня, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював минулорічний інцидент, зокрема, не зовсім коректні вигуки священнослужителя до присутніх парафіян на подвір’ї Храму святителя Миколая Чудотворця (вул. Драгоманова, 1). Нагадаємо, що Святий отець, в процесі Великодньої служби періодично вигукував: «Гроші, гроші здали?» «Не забывайте про копилку», закликаючи мешканців жертвувати кровні на будівництво та підтримання храму.

Як і обіцяли, цьогоріч, 08 квітня ми також навідалися на службу до вищезгаданого храму.

Отже, цього разу священнослужитель обійшовся без блюзнірський вигуків, обмежившись тим, що слідом йшла жінка з прозорою тарою для пожертв.

Парафіяни, враховуючи таке свято, звісно, не жалкували грошей.

Така ситуація вже припустима, адже давати чи не давати гроші – свідомий вибір кожного. Головне, що Святий Отець більше не вдається до здирницьких методів збору коштів до церковної скарбнички…