Свавілля і халатність у парку «Партизанської слави».

Реалізований Київською міською державною адміністрацією в парку «Партизанська слава» інвестпроект з облаштування мотузкового парку має всі ознаки незаконності і обернувся для громади Києва фінансовими втратами, а для відвідувачів - стягуванням необґрунтованої плати. Крім того, майже всі атракціони, включаючи небезпечні, встановлені тут з численними порушеннями і несуть загрозу для здоров'я і життя відвідувачів. На думку аудиторів, в цьому винні посадові особи КП УЗН Дарницького району та Департаменту міського благоустрою КМДА.

Аудитори перевірили, наскільки ефективно КП по утриманню зелених насаджень Дарницького району Києва (КП УЗН Дарницького району) в період з 01.01.2016 по 01.01.2019 року використовувало територію парку «Партизанської слави» для розміщення атракціонів та мотузкового парку.

Як з'ясувалося, хоча «функціональні зони для певних видів діяльності на території парку КП СЗН Дарницького району Києва не визначені і Проект організації території парку не затверджений», конкурс на реалізацію інвестпроекту з облаштування мотузкового парку виграло таке собі ТОВ «Молодий ліс».

Згідно аудиторського звіту, конкурсна пропозиція компанії-переможця суперечило умовам конкурсу - не відповідало затвердженим конкурсних об'єктів інвестування. ТОВ «Молодий ліс» включило в свою пропозицію дитячий майданчик з огорожею, велопрокат, кафе сімейного типу, місця для стрільби з лука і т.д. На думку аудиторів КМДА, це «є однією з підстав для оголошення конкурсу таким, що не відбувся» відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів.

Муніципальні аудитори впевнені, що облаштування дитячого та спортивного майданчика було передбачено інвестдоговором безпідставно. "Облаштування цих об'єктів за всіма ознаками підлягало здійснення в складі благоустрою парку з подальшою передачею в комунальну власність Києва", - йдеться в аудиторському звіті. КП СЗН Дарницького району разом з ТОВ "Молодий ліс" незаконно і одноосібно (без згоди Департаменту економіки та інвестицій КМДА) внесли в договір відповідний комплекс заходів і робіт і тим самим - залишили право власності на ці об'єкти за інвестором.

Аудитори КМДА встановили: в результаті реалізації даного інвестпроекту кияни недоотримали 2 дитячі розважальні зони площею 1500 кв.м. і спортивну зону площею 700 кв.м. "Крім того, проведеним вибірковим дослідженням вартості переданого ТОВ "Молодий ліс" у власність територіальної громади Києва майна встановлено, що вартість робіт з облаштування окремих об'єктів благоустрою (мощення доріжок плиткою "Старе місто" і земляні роботи з підготовки поверхні для укладання плитки) більш ніж в 5 разів завищена в порівнянні з ринковою ціною", - сказано в документі.

Аудитори навіть не змогли надати висновки про економічний ефект від реалізації інвестпроекту: робоча група і КП "Київське інвестиційне агентство" не надали обґрунтування інвестиційного проекту.

"Крім того, встановлено, що мотузковий парк на території РЛП «Партизанська слава» функціонував задовго (2010 рік) до проведення в 2016 році конкурсу із залучення інвестування на підставі угод про спільну рекреаційної діяльності, укладання яких, на думку аудиторів, здійснювалися КП СЗН Дарницького району Києва у відсутності відповідних повноважень", - повідомляється в документі.

У звіті сказано, що така ситуація негативно вплинула на фінансовий стан Парку культури і відпочинку "Партизанська слава", а в окремих випадках в парку "практично здійснене самовільне захоплення земель природно-охоронного фонду, доступ до яких надається за окрему плату".

Наводиться приклад: "На самовільно огородженій ФОП Король М.Т. території площею близько 7 тис. м.кв. організовано зону платного відпочинку "Простір сімейного відпочинку" KACHELI ", доступ до якої надається за окрему плату в сумі 35 - 40 грн. / чол. В результаті - обмежується реалізація прав відвідувачів парку на вільне пересування по його території".

На думку аудиторів КМДА, причина всього цього неподобства - неналежний контроль з боку балансоутримувача (КП УЗН Дарницького району) та Департаменту міського благоустрою КМДА.

Аудитори КМДА також перевірили як Департамент міського благоустрою КМДА виконував свої завдання (перевіряв території і об'єкти благоустрою, вносив приписи з умовою усунення порушень, контролював їх виконання, надавав доручення на демонтаж самовільно встановлених об'єктів та ін.). У підсумку, було встановлено ряд системних недоліків в організації процесів оформлення, видачі, продовження, закриття контрольних карток та контролю за благоустроєм території парку.

Згідно зі звітом, в період з 2016 по 2018 роки Департамент міського благоустрою КМДА видав 14 підприємцям 23 контрольні картки на тимчасове порушення благоустрою при установці пересувних атракціонів. Аудитори встановили, що ні в одному випадку "видача та оформлення зазначених контрольних карток не підтверджувалася наявністю повного пакету документів, встановлених умовами Правил благоустрою міста Києва".

При цьому, згідно з аудиторського звіту, майже в 90% випадків вдавалося контрольні картки на тимчасове порушення благоустрою для встановлення пересувних атракціонів за відсутності більш половини з передбачених Правилами благоустрою Києва документів.Тільки в одному з 23 випадків суб'єкти господарювання отримали законодавчо передбачене узгодження з Департаментом культури КМДА .

"Крім того, Департаментом міського благоустрою КМДА допускалися окремі випадки затягування процесу закриття (від 3 до 7 місяців) і анулювання (до 17 місяців) контрольних карток, термін дії яких закінчився; випадки видачі нових контрольних карток за відсутності відміток про закриття або анулювання попередньо виданих їм контрольних карток. На момент проведення аудиту в Департаменті враховувалися 56% (13 з 23) незакритих досліджених контрольних карток з вичерпаним терміном дії", - повідомили в аудиторському департаменті КМДА.

Також муніципальні аудитори відзначили, що в більшості випадків (70%) Департамент міського благоустрою КМДА оформляв і видавав контрольні картки на кілька атракціонів одночасно. При тому, що Правила благоустрою Києва передбачають оформлення таких карток на кожний окремий об'єкт.

За даними аудиту, Департаменту міського благоустрою КМДА відзначився за наступними категоріями:

- формальним, неякісним і малорезультативним проведенням обстежень та перевірок за дотриманням юридичними та фізичними особами Правил благоустрою Києва;

- відсутністю актів обстежень з фотофіксацією території парку до початку робіт по порушенню благоустрою;

- одноосібним проведенням обстежень працівником КП "Київблагоустрій" (без участі відповідальних працівників балансоутримувача, відділу контролю за благоустроєм РДА в Києві і суб'єкта господарської діяльності;

- затягуванням і відстрочкою проведення обстежень території при анулюванні та закриття контрольних карток на тимчасове порушення.

"Не дивлячись на постійне перебування на території РЛП Партизанська слава» самовільно встановлених пересувних атракціонів, Департамент міського благоустрою за останні три роки виніс лише 7 однотипних розпоряджень 3 суб'єктам господарювання ... При цьому, контроль за виконанням зазначених розпоряджень Департаментом практично не здійснювався, і відповідно, заходи щодо притягнення до відповідальності та / або демонтажу не проводилися", - сказано у звіті.

Вищезазначене, на думку аудиту, стимулює хаотичне і безконтрольне розміщення на території регіонального ландшафтного парку "Партизанська слава" пересувних атракціонів.

