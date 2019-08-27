Суд зобов'язав забудовника виплатити 98,1 млн. гривень.

Районний сайт «Дарниця.org» ще у 2017 році висвітлювала ситуацію з тим, що 26 гектарів біля озера «Вирлиця» вже давно не наші: ця територія не належить дарничанам – рішенням Київради ще у 2005 році дану ділянку, загальною площею майже 26га передали в оренду на 25 років такому собі ТОВ «Мрія-інвест». Зокрема, більшу частину передали під будівництво торговельно-розважального центру. Меншу ж частину – для благоустрою прибережної зони.

За інформацією «Киеввласть», у 2008 році Департамент економіки та інвестицій КМДА і ТОВ «Мрія-Інвест» уклали договір пайової участі в зв'язку з будівництвом торгово-розважального комплексу в районі озера «Вирлиця». Але столичний бюджет так і не отримав від забудовника грошей. У підсумку, прокуратура Києва через суд домоглася стягнення на користь бюджету Києва 98,1 млн гривень. До слова, ТОВ «Мрія-Інвест», схоже, має пряме відношення до столичного очільника Віталія Кличка.

Як стало відомо, рішенням Господарського суду Києва від 04 липня 2019 року частково задоволено позов заступника прокурора Києва в інтересах Департаменту економіки та інвестицій КМДА до ТОВ «Мрія-Інвест» про стягнення грошових коштів (справа №910 / 2448/18).

Як зазначено в матеріалах справи, 18 вересня 2008 року, між Департаментом економіки та інвестицій КМДА і ТОВ «Мрія-Інвест» був укладений договір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва №564.

Згідно п. 1.1 договору, його предметом є сплата забудовником пайового внеску у зв'язку з будівництвом торгового-розважального комплексу на проспекті Миколи Бажана та вулиці Ревуцького (в районі озера «Вирлиця») у Дарницькому районі. Згідно п. 1.2 договору, розмір пайового внеску становить 97,08 млн гривень. Також в документі було зазначено, що дана сума «підлягає уточненню після затвердження проектно-кошторисної документації в установленому порядку». Гроші повинні були бути сплачені до серпня 2012 року.

У квітні 2010 року і жовтні 2015 року сторони укладали додаткові угоди, двічі скорегувавши суму пайового внеску і продовживши терміни його виплати. Спочатку сума була зменшена до 40,3 млн гривень, а потім трохи збільшена - до 59,2 млн гривень.

При цьому, згідно з другою угодою, кошти повинні були бути виплачені до 31 серпня 2017 року, а ТОВ «Мрія-Інвест» ще й зобов'язувалося виплатити пеню в розмірі 2,2 млн гривень, яка була нарахована у зв'язку з несплатою пайового внеску протягом дії договору. Але зазначені кошти так і не були виплачені.

Як зазначено в матеріалах справи, 01 березня 2018 року в Господарський суд Києва надійшла позовна заява заступника прокурора Києва в інтересах Департаменту економіки та інвестицій КМДА до ТОВ «Мрія-Інвест» про стягнення 78,45 млн гривень боргу з урахуванням індексу інфляції та 14,1 млн гривень пені - разом 92,6 млн гривень. Надалі, 30 травня 2019 року, прокуратура збільшила позовні вимоги до 104,89 млн гривень, перерахувавши пеню.

В кінцевому підсумку суд частково задовольнив позов прокуратури до ТОВ «Мрія-Інвест» на загальну суму 98,1 млн гривень. Також дана фірма повинна сплатити 628,9 тис. грн. судового збору.

В матеріалах справи зазначено, що ще 06 листопада 2017 року Департамент економіки та інвестицій КМДА направив ТОВ «Мрія-Інвест» претензії щодо сплати заборгованості за договором пайової участі. І на цьому, судячи з усього, спроби чиновників стягнути кошти, закінчилися. На думку суду, зазначений департамент КМДА не здійснив захист інтересів держави у спірних правовідносинах.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Мрія-Інвест» було зареєстровано у вересні 2003 року. Фірма має київську прописку. Керівником компанії вказаний Юрій Іонанов, засновником - компанія з Кіпру «Барва Холдинг Лімітед». Розмір статутного капіталу - 15,4 млн гривень.

До квітня 2019 року ще одним засновником ТОВ «Мрія-Інвест» значилося ТОВ «XXI століття». Керівником даної компанії також є Юрій Іонанов. У різний час серед керівників ТОВ «XXI століття» були вказані Тарас Кутовий (екс-нардеп і екс-міністр аграрної політики і продовольства України), Мераб Парцхаладзе і Жора Цагарєїшвілі (брати Льва Парцхаладзе - екс-депутата Київради, екс-заступника голови Київської обласної державної адміністрації та нинішнього заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства), а також сам Лев Парцхаладзе.

Варто відзначити, що, по всій видимості, Юрій Іонанов - шкільний друг Віталія Кличка. Так, наприклад, в 2005 році він розповідав, що разом з нинішнім мером Києва в дитинстві любили варити кисіль.

За даними Youcontrol, з серпня 2003 року по вересень 2005 року Юрій Іонанов також значився керівником благодійної організації «Благодійний фонд «Фонд Кличко». До слова, на цій посаді його змінила заступник голови КМДА (в декретній відпустці), депутат Київради Ганна Старостенко (фракція «Солідарність»), а на даний момент керівником вказана Аліна Носенко.

Також Юрій Іонанов з червня 2004 року по травень 2009 року був керівником ТОВ «Північна інвестиційна група». На даний момент керівником цього ТОВ вказана Валентина Шурубура, яка також є фінансовим директором БО «Благодійний фонд «Фонд Кличко». Засновником цієї компанії вказана фірма з князівства Ліхтенштейн «Клівлі Фемілі Офіс АГ», а кінцевим бенефіціаром - брат столичного мера Володимир Кличко.

Всього ж Юрій Іонанов був, або до цих пір є керівником близько чотирьох десятків компаній.

В серпні 2007 року ТОВ «Мрія-Інвест» обіцяло побудувати в районі озера «Вирлиця» справжнє «місто в місті», в який повинні були увійти торгово-розважальний комплекс, офісна частина, житлова частина, готель і прогулянкові території. Загальний обсяг будівництва повинен був скласти близько 800 тисяч квадратних метрів.

Також відзначимо, що земельну ділянку на проспекті Миколи Бажана та вулиці Ревуцького площею 25,89 га, який ТОВ «Мрія-Інвест» отримало для будівництва торгово-розважального комплексу, став причиною суперечок між столичною прокуратурою і даною фірмою. Як повідомляли «Наші Гроші», правоохоронці намагалися оскаржити правомірність виділення ділянки в оренду Київрадою, але в підсумку суд відмовив їм у цьому.

В бюджет Києва в 2018 році надійшло 543 мільйони гривень від забудовників і замовників проектів з будівництва та реконструкції об'єктів на території столиці.

Станом на початок 2019 року забудовники Києва нібито заборгували столичній владі 749,9 млн гривень несплачених пайових внесків для створення і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Загальна кількість боржників, за даними прес-служби КМДА, налічувало 146 суб'єктів господарювання.