Суд встав на захист скандального ЖК «Патріотика на озерах»

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Ірина Васильченко (згідно рішення від 23 серпня 2018 року) заборонив Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища (КМДА), КП «Київблагоустрій» та будь-кому ще демонтувати огорожу будівельних майданчиків скандального ЖК «Патріотика на озерах» і підстанції ПС 110/10 кВ «Аркада» на Осокорках .

Рішення було прийнято в забезпечення позову ТОВ «Аркада-Будівництво» про визнання незаконним розпорядження про їх демонтаж. Суд погодився з твердженнями заявника про те, що дії по демонтажу огорож на об'єктах будівництва можуть обернутися порушенням термінів виконання робіт і перешкоджати поставленої мети.

Крім того, позивач подав заяву про вжиття заходів забезпечення позову – зокрема, щодо заборони Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища (КМДА) та КП «Київблагоустрій» а також будь-яким іншим органам державної влади та іншим особам вчиняти будь-які дії, спрямовані на демонтаж тимчасового огородження будівельного майданчика на об'єкті «Комплексна забудова території об'єктами житлового та соціально-побутового призначення мікрорайонів 1, 2, 2а житлового масиву «Осокорки-Центральні». Те ж саме стосується й огородження будівельного майданчика на об'єкті «підстанція ПС 110/10 кВ «Аркада» з КЛ 110 кВ «ТЕЦ-5-Аркада».

Необхідність вжиття заходів забезпечення позову заявник обґрунтовував протиправністю припису інспектора КП «Київблагоустрій» від 03.08.2018 року №1812640 та неправомірністю дій КП «Київблагоустрій» в розрізі вимоги демонтажу тимчасової огорожі на об'єкті будівництва.

Заявник зазначав, що, виносячи вищевказаний припис, інспектор КП «Київблагоустрій» не взяв до уваги, що тимчасове огородження зазначеної будівельного майданчика було встановлено на законних підставах в межах орендованої земельної ділянки.

«Крім того, Департамент міського благоустрою безпідставно відмовив позивачу в продовженні терміну дії контрольних карток на тимчасове порушення благоустрою, а також протиправно призупинив дію контрольних карток №170201141-Др і №17020154-Др на тимчасове порушення благоустрою, що є прямим порушенням гарантованих законом прав позивача», - йдеться в обґрунтуванні позову.

В ході розгляду справи суд встановив, що заявник є генеральним підрядником з будівництва об'єктів житлового та соціально-побутового призначення мікрорайонів 1, 2, 2а житлового масиву «Осокорки-Центральні» і підстанції ПС 110/10 кВ «Аркада» з КЛ 110 кВ «ТЕЦ -5-Аркада».

Суд визнав: заявник довів, що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам заявника, а невжиття заходів щодо забезпечення адміністративного позову може призвести до порушень - зокрема, застосування фінансових санкцій до заявника і порушення його зобов'язань перед інвесторами будівництва.