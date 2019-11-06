Суд продовжить розгляд справи щодо скасування дозволу на будівництво житлового масиву «Осокорки-Центральні». | Дарниця.org

Суд продовжить розгляд справи щодо скасування дозволу на будівництво житлового масиву «Осокорки-Центральні».

Розміщено Срд, 06/11/2019 - 22:28

6 листопада 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду оголосив перерву у справі № 826/9175/18 за позовом ГО «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ» до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору: ТОВ «Контактбудсервіс», ТОВ «Будеволюція», Державна служба з питань національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму України, Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, Державне агентство водних ресурсів України, КП «Плесо», Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування дозволу на будівництво.

До суду надійшли письмові пояснення та клопотання сторін, яких інші учасники справи не отримали. З метою дотримання прав усіх учасників процесу щодо отримання поданих у справі документів Суд оголосив перерву в розгляді адміністративної справи.

Наступне судове засідання відбудеться 20 листопада 2019 року о 14:00 у приміщенні Касаційного адміністративного суду на вул. Московській, 8, корпус 5, м. Київ.

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