Суд обрав запобіжний захід жінці, яка втопила своїх дітей на озері «Срібний Кіл»

Дарницький суд міста Києва обрав запобіжний захід Катерині Бабкіній, яка втопила двох своїх дітей.

Жінку взяли під арешт на 60 діб без права внесення застави. Засідання суду проходило в закритому режимі. Підсудна розповіла, що прокинулася вранці і їй привидівся кінець світу. Вона видалила свої, дані з соцмереж, викинула мобільний телефон, взяла дітей і пішла з ними до озера. Далі сталася трагедія, про яку свого часу повідомляв районний сайт «Дарниця.org».

Інформується, що після розлучення з чоловіком півтора роки тому - жінка перебувала в депресії і була замкнутою. Колишній чоловік допомагав їй грошима і платив за орендовану квартиру.