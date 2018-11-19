Суд обрав запобіжний захід жінці, яка втопила своїх дітей на озері «Срібний Кіл» | Дарниця.org

Суд обрав запобіжний захід жінці, яка втопила своїх дітей на озері «Срібний Кіл»

Розміщено Пн, 19/11/2018 - 22:12

Дарницький суд міста Києва обрав запобіжний захід Катерині Бабкіній, яка втопила двох своїх дітей.
Жінку взяли під арешт на 60 діб без права внесення застави. Засідання суду проходило в закритому режимі. Підсудна розповіла, що прокинулася вранці і їй привидівся кінець світу. Вона видалила свої, дані з соцмереж, викинула мобільний телефон, взяла дітей і пішла з ними до озера. Далі сталася трагедія, про яку свого часу повідомляв районний сайт «Дарниця.org».

Інформується, що після розлучення з чоловіком півтора роки тому - жінка перебувала в депресії і була замкнутою. Колишній чоловік допомагав їй грошима і платив за орендовану квартиру.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло