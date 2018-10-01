Стихійна торгівля - непереможна хвороба нашого суспільства | Дарниця.org

Стихійна торгівля - непереможна хвороба нашого суспільства

Розміщено Пн, 01/10/2018 - 09:36

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проведення рейду по боротьбі зі стихійною торгівлею біля метро «Позняки», що відбувся 31 серпня. 

І от, вже 05 вересня була організована нова облава на недоброчесних торговців – цього разу біля метро «Харківська»

В процесі конфіскували чимало продуктів

На жаль, майже відразу ситуація повернулася у звичне русло – продавці повернулися на свої місця, вивантаживши продукцію на продаж.
Очевидно, що подібні рейди не ефективні. Необхідно не тільки змінювати законодавство а й неухильно його виконувати - аби стихійні торговці несли реальну та сувору відповідальність. А наразі було б непогано хоча б залучити до процесу славнозвісну «Муніципальну варту», від якої наразі взагалі немає жодної користі.
Нагадаємо: Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» - міське громадське формування з охорони громадського порядку, створене відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». Муніципальна варта не перебирає на себе повноваження поліції. Вона є допоміжним органом і підтримує громадський порядок. Передбачено, що муніципальна варта разом з поліцією забезпечуватиме правопорядок, безпеку дорожнього руху та запобігатиме злочинам.
А наразі маємо повний хаос – у Дарницькій поліції катастрофічно не вистачає кадрів, а держава виділяє кошти на існуюче громадське формування, яке де-факто не діє. Навіщо займатися такою дурнею? То створіть краще окремий підрозділ при кожному районному управлінні поліції, на кшталт «Підрозділ по боротьбі зі стихійною торгівлею» і підвищіть заразом копам зарплатню. Тоді і мотивація підвищиться працювати (а не брати хабарі), буде чітке розуміння хто відповідальний за наявність стихійної торгівлі в районі і «з кого спитати». Та й врешті-решт коп – держслужбовець, який давав присягу і чітко усвідомлює свою відповідальність – на відміну від члена громадського формування.
А що лишається робити пересічним громадянам на ниві боротьби зі стихійною торгівлею? Напевне, не купувати. Тільки тоді відпаде будь-яка необхідність в ідеях, нововведеннях, обговореннях щодо способів боротьби, залученню нових ресурсів, бідкань на кадровий дефіцит, тощо. Адже допоки стихійники будуть отримувати прибуток - торгівля буде процвітати. Це аксіома нашого сьогодення.

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