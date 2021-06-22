Стройка ТЦ на Осокорках превратилась в стихийный рынок с бомжами

В столице ситуация вокруг строительства торгового центра вблизи станции метро «Осокорки» переросла в какую-то сериальную многолетнюю историю. А запуск объекта переносится на неопределенный срок по ряду странных, даже порой детективных причин. Основными из них являются: постоянные атаки на проект ТЦ со стороны так называемых активистов, «борцов за справедливость» и титушек (т.е. представителей криминалитета). А вдобавок к этому отчасти виной стала бюрократия и нерешительность городских властей во всей этой возне.

Сейчас же место, давно отведенное горсоветом под ТЦ еще около 10-ти лет назад, превратилось в некое шокирующее гетто: бомжи, стихийная торговля, разруха, пустыри, мусор, наркоманы и криминогенный притон. Хотя противники строительства и добиваются создания тут зеленой зоны. Но за более чем 6 лет «войны» ни один из ярых «любителей Киева» не посадил тут ни одного дерева.

Получается многолетняя борьба с «ветряными мельницами» с непонятными перспективами. И таким образом ситуация оказалась патовой: ни нового ТЦ, ни облагороженной территории так и нет.

Немного из истории вопроса

Напомним, два земельных участка на Осокорках общей площадью 0,7626 га под строительство ТЦ «Le Boulevard» были отведены решением Киевского горсовета № 389/2458 от 8 октября 2009 года, из которых участок площадью 0,6247 га — в аренду на 10 лет, площадью 0,1379 га — на пять лет.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 19 ноября 2014 г., участниками ООО являлись экс-депутат Киевсовета Сергей Котвицкий (34%), а также Евгений Вилгин и Валерий Кравченко (по 33%, все с такими же долями являются участниками девелоперской компании ООО «Тройка капитал груп» и ООО «Украинский инвестиционный альянс», Киев).

В 2016 г. застройщик «Скай-Буд ЛТД» выиграл у городского совета судебный процесс по делу о строительстве торгового центра около «Осокорков». Хозяйственный суд Киева признал договор аренды земли законным, тем самым разрешив продолжать работы на этом участке.

При этом в материалах дела тогда отмечалось, что застройщик получил все необходимые для начала строительства согласования, однако физически не успел начать возведение ТЦ в срок по независящим от него причинам. Таким образом, расторжение Киевсоветом договора аренды земли было признано незаконным, и застройщик подтвердил свое право продолжать строительство земле вблизи метрополитена. Однако проект так и не начали реализовывать.

Добавим, что строительство ТРЦ на «горячем» участке, стало предметом нескольких массовых стычек, спровоцированными то ли активистами, то ли подстрекателями, то ли титушками, выступавшими против возведения ТЦ, и охранной фирмой застройщика.

Примечательно, что после одного из задержаний во время массовых драк выяснялось, что, например, статистически из 10 противников стройки только двое действительно жили на Осокорках. То есть уже тогда закрадывались сомнения в искренних намерениях протестующих. Ведь большинство приезжих «революционеров» были не местные, а некоторые даже вообще — не из Киева.

Более того, пресс-секретарь компании «Скай-Буд» Алексей Набожняк еще в 2015 г. заявлял, что застройщик на рабочей группе брал на себя ряд обязательств (всего компания согласилась выполнить 12 требований местных жителей), в том числе, озеленение прилегающей территории. Община и инвестор договорились, а адекватные активисты согласились контролировать, как «Скай Буд» будет выполнять требования людей.

Но потом повторялись провокации (выгодные определенным лицам и, вероятно, коррупционной составляющей), и противостояние разгоралось с новой силой. В результате, к сожалению, как говорится, воз и ныне там.

В этой связи возникает вполне логичный вопрос: а не лучше бы построили этот ТЦ еще в 2014, чем то, во что превратилась данная территория сейчас — место запустения и криминогенная зона, которая портит вид Киева и шокирует иностранных туристов, а также отпугивает потенциальных инвесторов. Наш любимый город — точно европейская столица? Или рассадник для бомжей, стихийщиков и титушни?

Источник: fraza.com