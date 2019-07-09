Столичний метрополітен хоче видобувати з надр воду

З метою отримання спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних копалин – підземні питні та технічні води) «Київський метрополітен» через Управління екології та природних ресурсів КМДА оприлюднив оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

З вищезазначеного документу випливає, що метрополітен хоче отримати дозвіл на видобування води для своїх потреб. Громадяни можуть подавати свої зауваження та пропозиції – навіть без обґрунтування.