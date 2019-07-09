Столичний метрополітен хоче видобувати з надр воду | Дарниця.org

Столичний метрополітен хоче видобувати з надр воду

Розміщено Втр, 09/07/2019 - 17:48

З метою отримання спеціального дозволу на користування надрами (видобування корисних копалин – підземні питні та технічні води) «Київський метрополітен» через Управління екології та природних ресурсів КМДА оприлюднив оголошення  про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

З вищезазначеного документу випливає, що метрополітен хоче отримати дозвіл на видобування води для своїх потреб. Громадяни можуть подавати свої зауваження та пропозиції – навіть без обґрунтування.

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