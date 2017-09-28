Столичні автомийки вбивають Дніпро

Широким і могутнім Дніпро, на жаль, залишився тільки в спогадах класиків. Його перегородили дамбами, убивши душу річки - її течію. Дніпра, як річки - немає - каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков. Її поділили на водосховища, в яких рух води відбувається за бажанням чиновника, який відкриває, чи закриває «заглушку» на дамбі. Мала проточність - одна з причин того, що з року в рік все яскравіше всіма кольорами веселки цвіте Дніпро. Але основна причина буйного цвітіння річки - це фосфати. Фактично всі миючі засоби містять фосфати. Саме вони сприяють бурхливому розвитку водоростей і водних рослин. А обміління Дніпра, і хороша прогріваємось його води ще більше сприяють цьому.

Як же фосфати потрапляють у річку? Багато які столичні автомийки Києва скидають відходи свого виробництва в ливньовки. Ця брудна вода насичена хімічними миючими засобами, оминаючи очисні споруди потрапляє в Дніпро. У Києві 2726 автомийок! І це тільки офіційних ... Хтось із чиновників ж дає дозвіл на відкриття мийок та повинен контролювати їх роботу ...

За документами багато мийок столиці використовують замкнутий цикл водоциркуляції. При будівництві під ними повинні бути побудовані резервуари. У першому резервуарі використана брудна вода відстоюється (мул, який утворився, спеціалізовані машини повинні вивозити на утилізацію). А в другій ємності вже відбувається доочищення відстояної води. Потім вона знову використовується в процесі миття машин. Перевірити виконання всіх цих необхідних умов просто: по-перше перевіряючим структурам потрібно переконатися від куди береться вода для робочого процесу на мийці - якщо вона береться з водопроводу або свердловини, то значить ніякого замкнутого циклу на авто мийці немає; по-друге потрібно перевірити Журнал фіксації вивезення відстояного мула - якщо його немає, то це в черговий раз підтверджує, що мийка зливає відпрацьовану брудну воду в ливньовки (в кращому випадку в каналізацію. Якщо навіть вода після миття машин скидається в каналізацію, то все одно фосфати безперешкодно потрапляють в Дніпро, так як очисні споруди їх "не бачать". У підприємства на забір і скидання води обов'язково повинен бути укладений Договір з водоканалом. Так само Договір повинен бути на вивезення та утилізацію відходів виробництва.

На цьому «подорож» фосфатів не закінчується ... При заборі питної води застарілі очисні споруди не читають формулу фосфатів, пропускаючи їх, і тому вони безперешкодно потрапляють в крани наших квартир. Ми п'ємо воду розбавлену відходами з автомийок ... Потрібно зауважити, що якщо в водоймах фосфати викликають цвітіння водоростей, то потрапляючи в людський організм, вони провокують онкологічні захворювання.

«Буйним квітом цвіте наш Дніпро ...» Саме так можна перефразувати видатну пісню, дивлячись, у що перетворюється Дніпро.

Водорості гальмують тверді частинки, які несе вода і ті, накопичуючись, перетворюються в мілини. Вчені фіксують критичне обміління Дніпра. Сьогодні велика ріка Європи фрагментована.

Третій рік поспіль Асоціація рибалок України з рядом природоохоронних громадських організацій проводять акцію «Пішки по Дніпру». Під час неї активісти демонструють катастрофічне обміління Дніпра. Сьогодні можна посеред річки стояти по коліно у воді.

- Були проведені гідро зйомки, які в столичній акваторії Дніпра виявили 56 мілин. Якщо нічого з ними не робити, то через п'ять-вісім років вони перетворяться в острова. Річки Дніпро з кожним роком стає все менше. Ось і виходить, що автомийки зливаючи свої брудні води в ливньовки, є однією з основних причин виникнення мілин на річці Дніпро.

Звичайно, незаконний видобуток піску теж вносить свій внесок у вбивство річки. Земснаряди за своєю суттю корисний винахід людини, покликаний дати друге життя замуленим озерам і обмілілим витокам річок. Але, потрапивши в недобросовісні руки, вони починають розривати річку на шматки, змінюючи русло Дніпра, руйнуючи ландшафт дна і конфігурацію берега. Вимиті величезні ями на дні річки провокують зрушення ґрунту, який може привести до непередбачуваних наслідків. Сьогодні земснаряди працюють не там де це необхідно річці, а там де є запаси піску, які потрібні «бізнесу».