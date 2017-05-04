Стало відомо чому не можна білити дерева

Ще з Радянських часів весною було прийнято проводити суботники, білити дерева та бордюри. Схоже на одну традицію поменшає. І ось чому.

Відповідно до Н А К А З У Від 10.04.2006 N 105 Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України 9.1.17. Забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми. Роз'яснення : Бордюри не є МАФ, а елемент благоустрою. А плодово-ягідні дерева не декоративні!!!! Можна білити: плодово-ягідні дерева,та інші НЕ ДЕКОРАТИВНІ, також бордюри, огорожі, квітники.