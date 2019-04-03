Список отмененнных маршрутных такси.

23 киевских перевозчика признаны ненадежными в результате проверок маршрутных такси, которые проводились в столице Украины.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. В ближайшее время планируется объявить конкурс на замещение вакантных мест. Приоритет будет отдан надежным подрядчикам.

В результате проверок был отменены следующие маршруты:

№151 ст. м. “Почайная” (Петровка) — ул. Закревского №242 ст. м. “Лесная” — ул. Гарматная №249 ст. м. “Левобережная” — железнодорожная платформа “Левый берег” №434 ст. м. “Черниговская” — ул. Бальзака №496 ст. м. “Лукьяновская” — клиническая больница “Феофания” №504 ст. м. “Дарница” — ул. Милославская №509 ул. Милославская — ул. Ялтинская №526 ст. м. “Лесная” — ст. м. “Позняки” №528 ул. Лисковская — ст. м. “Черниговская” №542 ст. м. “Осокорки” — ул. митрополита Андрея Шептицкого №545 ул. Е. Чавдар — ст. м. “Дарница” №555 ул. Кибальчича — ДВРЗ №557 ст. м. “Лыбедская” — ж/м Корчеватое №569 ст. м. “Лукьяновская” — железнодорожная станция “Киев-Волынский” №577 ст. м. “Позняки” — ул. Урловская №459 Жд. вокзал “Дарница” — ул. Подлипки №507 Жд. вокзал “Южный” — ул. Сирка 15 №464 Жд. вокзал “Южный” — ст. м. “Героев Днепра” №498 ст. м. «Лесная» — ул. Вершигоры 14 №441 ст. м. “Героев Днепра” — Сады 4, №565 ст. м. “Петровка” — Аэропорт “Киев” №231 ул. Терещенковская — ул. Кадетский Гай №416 Кибцентр — ул. Драйзера 33

Источник: socportal.info