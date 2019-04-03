Список отмененнных маршрутных такси.
23 киевских перевозчика признаны ненадежными в результате проверок маршрутных такси, которые проводились в столице Украины.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. В ближайшее время планируется объявить конкурс на замещение вакантных мест. Приоритет будет отдан надежным подрядчикам.
В результате проверок был отменены следующие маршруты:
- №151 ст. м. “Почайная” (Петровка) — ул. Закревского
- №242 ст. м. “Лесная” — ул. Гарматная
- №249 ст. м. “Левобережная” — железнодорожная платформа “Левый берег”
- №434 ст. м. “Черниговская” — ул. Бальзака
- №496 ст. м. “Лукьяновская” — клиническая больница “Феофания”
- №504 ст. м. “Дарница” — ул. Милославская
- №509 ул. Милославская — ул. Ялтинская
- №526 ст. м. “Лесная” — ст. м. “Позняки”
- №528 ул. Лисковская — ст. м. “Черниговская”
- №542 ст. м. “Осокорки” — ул. митрополита Андрея Шептицкого
- №545 ул. Е. Чавдар — ст. м. “Дарница”
- №555 ул. Кибальчича — ДВРЗ
- №557 ст. м. “Лыбедская” — ж/м Корчеватое
- №569 ст. м. “Лукьяновская” — железнодорожная станция “Киев-Волынский”
- №577 ст. м. “Позняки” — ул. Урловская
- №459 Жд. вокзал “Дарница” — ул. Подлипки
- №507 Жд. вокзал “Южный” — ул. Сирка 15
- №464 Жд. вокзал “Южный” — ст. м. “Героев Днепра”
- №498 ст. м. «Лесная» — ул. Вершигоры 14
- №441 ст. м. “Героев Днепра” — Сады 4,
- №565 ст. м. “Петровка” — Аэропорт “Киев”
- №231 ул. Терещенковская — ул. Кадетский Гай
- №416 Кибцентр — ул. Драйзера 33
Источник: socportal.info
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