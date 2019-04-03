Список отмененнных маршрутных такси. | Дарниця.org

Список отмененнных маршрутных такси.

Розміщено Срд, 03/04/2019 - 17:10

23 киевских перевозчика признаны ненадежными в результате проверок маршрутных такси, которые проводились в столице Украины.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. В ближайшее время планируется объявить конкурс на замещение вакантных мест. Приоритет будет отдан надежным подрядчикам.

В результате проверок был отменены следующие маршруты:

  1.     №151 ст. м. “Почайная” (Петровка) — ул. Закревского
  2.     №242 ст. м. “Лесная” — ул. Гарматная
  3.     №249 ст. м. “Левобережная” — железнодорожная платформа “Левый берег”
  4.     №434 ст. м. “Черниговская” — ул. Бальзака
  5.     №496 ст. м. “Лукьяновская” — клиническая больница “Феофания”
  6.     №504 ст. м. “Дарница” — ул. Милославская
  7.     №509 ул. Милославская — ул. Ялтинская
  8.     №526 ст. м. “Лесная” — ст. м. “Позняки”
  9.     №528 ул. Лисковская — ст. м. “Черниговская”
  10.     №542 ст. м. “Осокорки” — ул. митрополита Андрея Шептицкого
  11.     №545 ул. Е. Чавдар — ст. м. “Дарница”
  12.     №555 ул. Кибальчича — ДВРЗ
  13.     №557 ст. м. “Лыбедская” — ж/м Корчеватое
  14.     №569 ст. м. “Лукьяновская” — железнодорожная станция “Киев-Волынский”
  15.     №577 ст. м. “Позняки” — ул. Урловская
  16.     №459 Жд. вокзал “Дарница” — ул. Подлипки
  17.     №507 Жд. вокзал “Южный” — ул. Сирка 15
  18.     №464 Жд. вокзал “Южный” — ст. м. “Героев Днепра”
  19.     №498 ст. м. «Лесная» — ул. Вершигоры 14
  20.     №441 ст. м. “Героев Днепра” — Сады 4,
  21.     №565 ст. м. “Петровка” — Аэропорт “Киев”
  22.     №231 ул. Терещенковская — ул. Кадетский Гай
  23.     №416 Кибцентр — ул. Драйзера 33

Источник: socportal.info

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