Спиртні напої вночі вже не купиш | Дарниця.org

Спиртні напої вночі вже не купиш

Розміщено Птн, 26/10/2018 - 19:02

24 жовтня вступило в дію рішення Київради про обмеження продажу алкоголю у столиці в нічний час. Рішення №1529/5593 від 27.09.2018 «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в м. Києві» опубліковано в газеті «Хрещатик».

Зміст розпорядження наступний: «Суб'єктам господарювання, які зареєстровані в установленому порядку, та суб'єктам господарювання, які мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства України, обмежити торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими в м. Києві у стаціонарних об'єктах торгівлі, малих архітектурних формах та тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, окрім закладів ресторанного господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани тощо) на території  м. Києва шляхом заборони їх реалізації з 23:00 до 10:00 години».
Згідно з документом, передбачається, що Департамент міського благоустрою КМДА отримає функції контролю за підприємцями, які не виконуватимуть встановлені обмеження. На всіх порушників чекають адміністративні стягнення.
Головному управлінню Національної поліції у м. Києві цим рішенням рекомендовано активізувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням вимог статей 156, 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою недопущення розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законами України місцях.
У мерії переконані, що прийняття даного рішення дозволить зменшити обсяги вживання алкогольних напоїв у Києві. Це, у свою чергу, знизить рівень злочинності та смертності, а також збільшить тривалість життя населення.
У Дарницькому районі вищезгадане рішення Київради наразі виконується.

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