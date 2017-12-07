Спроба незаконної забудови на перетині вул. Драгоманова та Ахматової? | Дарниця.org

Спроба незаконної забудови на перетині вул. Драгоманова та Ахматової?

Розміщено Срд, 07/12/2017 - 12:20

03 липня, за словами активістів на розі вулиць Драгоманова та Ахматової  невідомі особи намагалися під виглядом ремонту теплотраси встановити паркан. 

Попередньо – для початку будівельних робіт. 

«Паркан, на всю ділянку більш 1га території, планували привезти будівельний кран, та у вечорі щось пояснювати мешканцям», – написав активіст у соцмережі. 

Також повідомляється, що дозволу на встановлення паркану немає. 

Наразі роботи призупинені, активісти чекають відповідні документи.
За непідтвердженою інформацією – замовник даних робіт ТОВ «Олеська».

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