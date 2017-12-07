Спроба незаконної забудови на перетині вул. Драгоманова та Ахматової?

03 липня, за словами активістів на розі вулиць Драгоманова та Ахматової невідомі особи намагалися під виглядом ремонту теплотраси встановити паркан.

Попередньо – для початку будівельних робіт.

«Паркан, на всю ділянку більш 1га території, планували привезти будівельний кран, та у вечорі щось пояснювати мешканцям», – написав активіст у соцмережі.

Також повідомляється, що дозволу на встановлення паркану немає.

Наразі роботи призупинені, активісти чекають відповідні документи.

За непідтвердженою інформацією – замовник даних робіт ТОВ «Олеська».