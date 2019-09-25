Співробітники Дарницького РАЦСу займаються поборами?

Жителі Києва обурені тим, що в РАЦСі Дарницького району під час реєстрації шлюбу громадянам нав'язують додаткові послуги. Крім того, в установі немає терміналу для оплати послуг, і молодята платити в банківських касах комісію в десятки гривень.

Депутат Київради Юрій Сулига (фракція "Солідарність") чекає пояснень від начальника Головного територіального управління юстиції в Києві Станіслава Куценка з приводу збору з громадян додаткових грошей під час реєстрації шлюбу працівниками Дарницького РАЦСу і вимагає вказати причини заборони зйомок технікою молодят.

"Жителі вказують, що під час реєстрації шлюбу працівники органу державної реєстрації актів цивільного стану виманюють набагато більшу суму з бажаючих подати заяви шляхом нав'язування непотрібних платних послуг", - йдеться в депутатському зверненні.

Депутат зазначає, що платні послуги у зв'язку з відсутністю терміналу в приміщенні РАЦСу молодята змушені оплачувати у відділеннях банку з комісією 25-35 гривень.

Також, за словами Сулиги, громадяни скаржаться на факт монополії проведення зйомки церемонії тільки операторами РАЦСу, послуги яких коштують 1000 гривень. Також жителі району обурені необхідністю примусової оплати за музичний супровід церемонії (додатково 200 гривень).

Депутат закликає начальника управління юстиції з'ясувати, чи законні дії працівників РАЦСу, і якщо це так, то розмістити інформацію про платні додаткові послуги на інформаційних стендах. А також для спрощення процедури оплати передбачити встановлення терміналу в приміщенні РАЦСу.