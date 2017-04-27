Сміттєвий контейнер для показухи? | Дарниця.org

Сміттєвий контейнер для показухи?

Розміщено Чтв, 04/27/2017 - 20:04

Ще у середині березня районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проблему сміттєвих контейнерів біля житлового будинку по вул. Драгоманова, 3б, що впродовж довгого часу не використовуються за призначенням. 

Інакше кажучи, вищезгадана ємність просто перев’язана металевим ланцюгом від «нахабних зазіхань» мешканців будинку помістити туди побутові відходи. Станом на 17 квітня ситуація не змінилася…

Між тим, два сусідні контейнери вже вщент заповнені сміттям. Проте наш – «недоторканий».
Вочевидь, необхідно звертатися за поясненнями до районної влади…

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