Сміттєвий апокаліпсис на Драгоманова, 3б

Ситуація біля житлового будинку по вул. Драгоманова, 3б нагадує пост-апокаліптичну картину: купи сміття розвіює вітер, під ногами пакети, порожні коробки та пляшки.

Сміттєві контейнери переповнені.

Складається враження, що будинок існує в якомусь іншому вимірі – в який ніколи не ступала нога представників комунальних служб, звідки повтікали люди і панує хаос та розруха.

Одним словом – суцільний безлад!

Сподіваємося що комунальники наведуть порядок, а мешканці, зі свого боку будуть більш відповідальними і охайними…