Сміттєва перлина Дарниці | Дарниця.org

Сміттєва перлина Дарниці

Розміщено Срд, 07/26/2017 - 21:58

24 липня, набережна озера Сонячне: контейнери не просто вщент заповнені сиіттям – відходами покривається ділянка навколо них! 


Люди вже не підходять до розмальованих бочок а жбурляють непотріб до купи!

Очевидно, комунальники не надто шанують своєю увагою вищезгадані сміттєві контейнери… Все цілком зрозуміло – наразі чимало людей  проводять своє дозвілля біля водойми, а отже лишають після себе сміття. Але ж  лишають його  у спеціалізованому місці! А от якою дана ділянка буде у випадку, коли її погано прибирають - приклад додається.

Нагадаємо, що у квітні цього року районний сайт «Дарниця.org” вже висвітлював проблему накопичення сміття на даній набережній

 Як бачимо – за кілька місяців ситуація тільки погіршилася.

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