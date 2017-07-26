Сміттєва перлина Дарниці

24 липня, набережна озера Сонячне: контейнери не просто вщент заповнені сиіттям – відходами покривається ділянка навколо них!



Люди вже не підходять до розмальованих бочок а жбурляють непотріб до купи!

Очевидно, комунальники не надто шанують своєю увагою вищезгадані сміттєві контейнери… Все цілком зрозуміло – наразі чимало людей проводять своє дозвілля біля водойми, а отже лишають після себе сміття. Але ж лишають його у спеціалізованому місці! А от якою дана ділянка буде у випадку, коли її погано прибирають - приклад додається.

Нагадаємо, що у квітні цього року районний сайт «Дарниця.org” вже висвітлював проблему накопичення сміття на даній набережній

Як бачимо – за кілька місяців ситуація тільки погіршилася.