Смітник і туалет біля дитячого майданчика | Дарниця.org

Смітник і туалет біля дитячого майданчика

Розміщено Чтв, 05/17/2018 - 09:47

На прилеглій території житлового будинку по вул. Тростянецька, 3 нашими журналістами виявлено занедбану споруду. 0

Очевидно, що приміщення зазнало значної пожежі – всередині та зовні все погоріло. Наразі безпосередньо в приміщенні купи сміття та різного мотлоху.

Між тим, дана споруда розташовується в кількох метрах від дитячого майданчика

Ймовірно, необхідно офіційно звертатися до влади за поясненнями стосовно цільового призначення, балансоутримувача та іншої інформації щодо даної споруди – що, власне й було зроблено громадською організацією «Громадянський рух підтримки реформ».

Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».

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