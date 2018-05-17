Смітник і туалет біля дитячого майданчика
На прилеглій території житлового будинку по вул. Тростянецька, 3 нашими журналістами виявлено занедбану споруду. 0
Очевидно, що приміщення зазнало значної пожежі – всередині та зовні все погоріло. Наразі безпосередньо в приміщенні купи сміття та різного мотлоху.
Між тим, дана споруда розташовується в кількох метрах від дитячого майданчика
Ймовірно, необхідно офіційно звертатися до влади за поясненнями стосовно цільового призначення, балансоутримувача та іншої інформації щодо даної споруди – що, власне й було зроблено громадською організацією «Громадянський рух підтримки реформ».
Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».
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