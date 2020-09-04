Сколько будет стоить место в перехватывающем паркинге возле метро? | Дарниця.org

Сколько будет стоить место в перехватывающем паркинге возле метро?

Розміщено Птн, 04/09/2020 - 18:57

Как планировалось, на ул. Старобориспольская (у станции метро “Красный Хутор”, площадка №1) планируют обустроить один из 6 перехватывающих паркингов. Так, возле метро Академгородок на проспекте Академика Палладина, 31 начала работать первая в украинской столице перехватывающая парковка. Абонемент на месяц с фиксацией места стоит 700 гривен.

Перехватывающая парковка сейчас вмещает 750 автомобилей. В дальнейшем её можно будет расширить.

Если вам нужно будет на один час там оставить своего «железного коня», то это обойдется всего в 10 грн. Если на два часа – 20 гривен. Если машину оставить на 3 часа и до одних суток, то это будет стоить только 25 гривен.

Абонемент на один месяц стоит 700 гривен. При этом вы получаете фиксированное место для своей машины.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перехватывающие парковки будут возле шести станций метро. Одна из них уже появилась. На очереди паркинги возле станций метро Святошин, Красный Хутор, Ипподром, Сырец и Выдубичи.

Источник: today.ua

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