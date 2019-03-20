Скільки у Дарницькому районі ще треба встановити білбордів? | Дарниця.org

Скільки у Дарницькому районі ще треба встановити білбордів?

Розміщено Срд, 20/03/2019 - 18:58

Напевне, не лишилося жодного дарничанина, якому б не набридла багаточисельна так звана «зовнішня» реклама в районі, зокрема – білборди.
Ще наприкінці лютого 2018 року з’явилася інформація про те, що до кінця 2018 року в Києві практично вдвічі скоротять кількість рекламних носіїв, а ті, що залишаться, будуть структуровані. Зазначалося, що нові правила на ринку зовнішньої реклами будуть впроваджені вперше в Україні: «Найближчим часом від реклами звільнять все буферні зони: зупинки громадського транспорту, дорожні розв'язки і ділянки поруч з пішохідними переходами. Також пред'явлені нові вимоги по встановленню реклами: в центральній частині міста, в спальних районах, і на околицях. Подібно нелегальним МАФам, всюдисуща реклама викликає роздратування у багатьох киян. Білборди, скроли, сітілайти - ці рекламні конструкції встановлені буквально на кожному кроці. Щити не тільки спотворюють історичну частину міста, а й нерідко закривають дорожні знаки, що стає причиною ДТП.
Столична влада вирішила усунути проблему хаосу на ринку реклами і 14 лютого представила городянам нову схему розміщення наземних бордів, яка розроблялася протягом півтора років».
А що ж ми бачимо рік потому – тобто сьогодні? Кількість білбордів не скорочується, а навпаки – збільшується!

Так, на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової вже залили фундамент для встановлення нового білборду…

Ось так, маємо від влади чергове підтвердження того, як слова суперечать діям.

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