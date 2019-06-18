Скільки потрібно часу щоб прибрати сміття?

Ще 07 травня поточного року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював демонтаж десятирічних МАФів біля універсаму «Позняки».

Після чого, інформували про те, що станом на 15 травня сміття від знесених малих архітектурних форм - не прибрали.

Вашій увазі фото «очищеної» від МАФів ділянки, станом на 14 червня 2019 року.

Як бачите, кількість сміття поменшала, але територія дотепер забруднена різним хламом.

Можливо, варто не тільки зносити МАФи, але і належним чином упорядковувати звільнену територію?