Скільки коштів виділять у наступному році на «Громадські проекти»? | Дарниця.org

Скільки коштів виділять у наступному році на «Громадські проекти»?

Розміщено Чтв, 12/28/2017 - 10:10

На реалізацію проектів «Бюджету участі» на наступний рік з міського бюджету планується виділити 150 мільйонів гривень - про це заявив мер Києва Віталій Кличко перед розглядом на засіданні Київради проекту бюджету столиці на 2018 рік (у середньому – 15 мільйонів гривень на район).
Мер нагадав, що другий рік поспіль у Києві відбувається обговорення проектів у рамках «Бюджету участі». «Це реальний інструмент, який дає киянам можливість ініціювати зміни у своєму будинку, дворі чи на своїй вулиці, подавши відповідний проект на голосування громади.
У цьому році в голосуванні взяли участь 564 громадські ініціативи. Як зауважив столичний очільник: «І стільки насправді цікавих ідей у людей, особливо молодих, за якими майбутнє нашого міста! Це свідчить про те, що люди стають більш відповідальними. Розуміють, що за зміни, за комфорт у місті відповідають не тільки чиновники та депутати, а й самі мешканці. І мають можливість ці зміни втілювати».
Віталій Кличко також підкреслив, що цього року в Києві відкрили легендарний оновлений Київський велотрек, відновили 120 парків і скверів, серед яких найкращий – парк «Наталка» на Оболоні. За його словами, наступного року в планах столичної влади зробити у кожному районі Києва парк такого ж рівня.

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