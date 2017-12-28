Скільки коштів виділять у наступному році на «Громадські проекти»?

На реалізацію проектів «Бюджету участі» на наступний рік з міського бюджету планується виділити 150 мільйонів гривень - про це заявив мер Києва Віталій Кличко перед розглядом на засіданні Київради проекту бюджету столиці на 2018 рік (у середньому – 15 мільйонів гривень на район).

Мер нагадав, що другий рік поспіль у Києві відбувається обговорення проектів у рамках «Бюджету участі». «Це реальний інструмент, який дає киянам можливість ініціювати зміни у своєму будинку, дворі чи на своїй вулиці, подавши відповідний проект на голосування громади.

У цьому році в голосуванні взяли участь 564 громадські ініціативи. Як зауважив столичний очільник: «І стільки насправді цікавих ідей у людей, особливо молодих, за якими майбутнє нашого міста! Це свідчить про те, що люди стають більш відповідальними. Розуміють, що за зміни, за комфорт у місті відповідають не тільки чиновники та депутати, а й самі мешканці. І мають можливість ці зміни втілювати».

Віталій Кличко також підкреслив, що цього року в Києві відкрили легендарний оновлений Київський велотрек, відновили 120 парків і скверів, серед яких найкращий – парк «Наталка» на Оболоні. За його словами, наступного року в планах столичної влади зробити у кожному районі Києва парк такого ж рівня.