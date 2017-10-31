Скільки будемо отримувати після гучної пенсійної реформи?

Вашій увазі пропонується вичерпна інформація про розміри пенсії після прийняття гучної пенсійної реформи. Для початку давайте ознайомимося з умовами призначення пенсії за віком.

Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.

Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - не менше 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - не менше 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років.

Право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років  які народилися по 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років  які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років  які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років  які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років  які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців  які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років  які народилися з 1 квітня 1961 року по

31 грудня 1961 року.

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:

по 31 грудня 2018 року  від 15 до 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року  від 16 до 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року  від 17 до 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року  від 18 до 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року  від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року  від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року  від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року  від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року  від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року  від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року  від 25 до 35 років

У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року  від 15 до 16 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року  від 15 до 17 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року  від 15 до 18 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року  від 15 до 19 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року  від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року  від 15 до 21 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року  від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року  від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року  від 15 до 24 років;

починаючи з 1 січня 2028 року  від 15 до 25 років.

А тепер давайте розглянемо розміри пенсій, підвищень доплат та надбавок до пенсій з 01 жовтня 2017 року.

Відповідно до пункту ІІ розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 2148-08 з 1 жовтня 2017 року до встановлення розміру прожиткового мінімуму, який буде більшим за розмір, встановлений на 1 грудня 2017 року та збільшений на 79 гривень, при призначенні та перерахунку пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, встановлених законодавством, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", збільшений на 79 гривень, тобто 1452,00 (1373,00 + 79,00).





дата

На одну особу

Для працездатних осіб

Для не працездатних осіб

01.01.2017

1544

1600

1247

01.05.2017

1624

1684

1312

01.10.2017

1624 (без змін)

1684 (без змін)

1452 (1373+79)

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 1452,00 грн. перераховуються:

- мінімальні пенсії за віком непрацюючим особам (в т..ч підвищення за понаднормативний стаж), непрацюючим шахтарям (доплат до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання), військовослужбовцям та членам їх сімей, постраждалим внаслідок ЧАЕС;

- мінімальні пенсійні виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 N 265 (для певної категорії осіб), для інвалідів та одержувачів пенсій в разі втрати годувальника, інвалідам війни та учасникам бойових дій, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- доплати за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам, підвищення ветеранам війни та членам їх сімей. підвищення жертвам нацистських переслідувань, державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, надбавки на утриманців відповідно до Закону України

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», довічної державної стипендії відповідно до Указу Президента України № 358\2006;

- пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць 1624.00 грн. провадиться обчислення надбавки, передбаченої Законом України «Про донорство крові та її компонентів».

Звертаємо увагу, що зазначені виплати встановлюються не в нових розмірах, а лише перераховуються. Тобто замість певної виплати в старому розмірі встановлюється пенсійна виплата в новому розмірі. Так, наприклад:





Назва

Травень 2017

Жовтень 2017

Різниця

Надбавка донорам

432,96

479,16

46,20

Таким чином після перерахунку підвищення за понаднормативний стаж збільшиться на 46,20 грн., а не на 479,16 грн.



Також, Вашій увазі осучаснення пенсій інвалідам війни та учасникам бойових дій з згідно закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»: Інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи - 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 255, III групи - 225, учасників бойових дій - 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.».Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 151 з 1 травня 2013 р. інвалідам війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, щомісячна державна адресна допомога до пенсії виплачується в розмірі, встановленому для інвалідів війни I групи





Найменування

%

01.05.2017

01.10.2017



яким виповнилося 85 і більше років



яким виповнилося 85 і більше років

Інваліди війни 1 групи

285

3739,20

3739,20

4138,20

4138,20

Інваліди війни 2 групи

255

3345,60

3739,20

3702,60

4138,20

Інваліди війни 3 групи

225

2952,20

3739,20

3267,00

4138,20

Учасники бойових дій

165

2164,80

3739,20

2395,80

4138,20

Отака старість по-новому…