Щонайменше 30 авто пострадали через кислоту.

У Дарницькому районі Києва у ніч на понеділок близько 30 автівок облили кислотою. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

"Сьогодні вночі в районі метро Славутич (ЖК Зарічний, Славутич, Рів‘єра) кислотою було облито велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок ще триває, але вже нараховано близько 30 автівок. Вилита кислота роз‘їла все аж до металу", - повідомляє паблік.

Зазначається, що всі автомобілі були припарковані згідно ПДР, ані проходу, ані проїзду не заважали.

Джерело: Газета Дарницькі Вісті