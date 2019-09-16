Щонайменше 30 авто пострадали через кислоту. | Дарниця.org

Щонайменше 30 авто пострадали через кислоту.

Розміщено Пн, 16/09/2019 - 21:56

У Дарницькому районі Києва у ніч на понеділок близько 30 автівок облили кислотою. Про це повідомляє "Київ Оперативний".
"Сьогодні вночі в районі метро Славутич (ЖК Зарічний, Славутич, Рів‘єра) кислотою було облито велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок ще триває, але вже нараховано близько 30 автівок. Вилита кислота роз‘їла все аж до металу", - повідомляє паблік.
Зазначається, що всі автомобілі були припарковані згідно ПДР, ані проходу, ані проїзду не заважали.

Джерело: Газета Дарницькі Вісті

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