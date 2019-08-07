Що відбуватиметься на Дарницькій ТЕЦ?

09 липня на офіційному веб-сайті Дарницької РДА розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Відкривши вищезгадане оголошення виявляється, що ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» передбачає впровадження заходів щодо реконструкції ТЕЦ, з метою підвищення ефективності виробництва електричної та теплової енергії, підвищення рівня економічності, надійності та маневреності генеруючого та допоміжного обладнання, виконання екологічних заходів, які направлені на зниження негативного впливу роботи станції на навколишнє середовище.

https://darn.kyivcity.gov.ua/news/22463.html

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів).

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбулися 22.07.2019 р. о 12-30 в приміщенні Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», що розташоване за адресою: вул. Б. Хмельницького, 8/16, Київ, 01001.

Місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, де громадськість може ознайомитися з ними:

1. Приміщення державної адміністрації у Дарницькому р-ні м. Києві, 02660, м. Київ, вул. О. Кошиця,11, понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45;

2. Приміщення державної адміністрації у Дніпровському р-ні м. Києві, 02094, м. Київ, бульвар Праці, 1/1, понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 17.00

3. Приміщення центральної прохідної ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20, з 8.00 до 17.00, тел. (044) 277-68-00, контактна особа Шишкін Дмитро Львович.

Цікаво було б побачити якийсь підсумковий документ по проведеним громадським слуханням, що мали відбутися 22 липня 2019 року. Та й коли заплановане проведення 2-их громадських слухань?