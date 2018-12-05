Що ні день - то ярмарка

6 грудня (четвер):

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний Хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63), просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

7 грудня (п’ятниця):

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

8 грудня (субота):

у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро Осокорки);

9 грудня (неділя):

у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний Хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63); просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);

Джерело: kyivcity.gov.ua