Що коїться з озером «Сонячне»? | Дарниця.org

Що коїться з озером «Сонячне»?

Розміщено Срд, 07/19/2017 - 09:32

Вже кілька днів поспіль вода в озері «Сонячне» не просто дивує дарничан – а й відверто лякає! Справа в тому, що забарвлення водойми зненацька набуло страхітливого і зовсім не природного кольору…

Дарничани у соцмережах б’ють на сполох. Одні стверджують що відбулося забруднення фарбою: «Сьогоднi вiдбувся черговий вкид величезної кiлькостi фарби в озеро Сонячне. Люди просто приголомшенi ще вчора вода була чистою. Я у вiдчаї. Не знаю, чи можливо його врятувати цього разу. Це просто щось небачене! Занурила одну руку у воду, вона вже кiлька годин тхне фарбою. Вiд озера йде страшенний сморiд фарби. Сповiщала про це в екологiчну солужбу Дарницького району — жодноi реакцiї. Це просто не вкладається в голові, як у когось піднялася рука таке зробити? Це ж улюблене місце відпочинку жителів нашого мікрорайону! Там було стільки риби, качок! Ще вчора молодь стрибала у воду із тарзанки, а сьогодні розгублено хлопці й дівчата стоять на березі і не розуміють що відбувається. Я теж не розумію що відбувається і кому це потрібно, але це просто жахливо! Беззахисні люди, беззахисна природа... Хто взагалі сміє таке робити????». Інші вважають що річ у водоростях, що викликали таке специфічне сезонне цвітіння води. 

Будемо сподіватися що найближчим часом ситуація із кольором води у найпопулярнішому озері дарничан проясниться

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