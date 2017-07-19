Що коїться з озером «Сонячне»?

Вже кілька днів поспіль вода в озері «Сонячне» не просто дивує дарничан – а й відверто лякає! Справа в тому, що забарвлення водойми зненацька набуло страхітливого і зовсім не природного кольору…

Дарничани у соцмережах б’ють на сполох. Одні стверджують що відбулося забруднення фарбою: «Сьогоднi вiдбувся черговий вкид величезної кiлькостi фарби в озеро Сонячне. Люди просто приголомшенi ще вчора вода була чистою. Я у вiдчаї. Не знаю, чи можливо його врятувати цього разу. Це просто щось небачене! Занурила одну руку у воду, вона вже кiлька годин тхне фарбою. Вiд озера йде страшенний сморiд фарби. Сповiщала про це в екологiчну солужбу Дарницького району — жодноi реакцiї. Це просто не вкладається в голові, як у когось піднялася рука таке зробити? Це ж улюблене місце відпочинку жителів нашого мікрорайону! Там було стільки риби, качок! Ще вчора молодь стрибала у воду із тарзанки, а сьогодні розгублено хлопці й дівчата стоять на березі і не розуміють що відбувається. Я теж не розумію що відбувається і кому це потрібно, але це просто жахливо! Беззахисні люди, беззахисна природа... Хто взагалі сміє таке робити????». Інші вважають що річ у водоростях, що викликали таке специфічне сезонне цвітіння води.

Будемо сподіватися що найближчим часом ситуація із кольором води у найпопулярнішому озері дарничан проясниться