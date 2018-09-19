Ще одна набережна тільки "для своїх". | Дарниця.org

Ще одна набережна тільки "для своїх".

Розміщено Срд, 19/09/2018 - 11:37

У 2015-му році парламентарі підтримала в першому читанні проект закону про забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів. Зокрема те, що у прибережних захисних смугах не допускається встановлення огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян. Також доповнення до вказаних статей передбачають механізм демонтажу таких і огорож або інших конструкцій за рахунок їхніх власників (осіб, що їх встановили). 

Ну й як справа? Не пішла?

А поки що маємо нагоду спостерігати відпочиваючих у вольєрі на озері Лебедине, біля метро "Харківська".

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