Ще одна набережна тільки "для своїх".

У 2015-му році парламентарі підтримала в першому читанні проект закону про забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів. Зокрема те, що у прибережних захисних смугах не допускається встановлення огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян. Також доповнення до вказаних статей передбачають механізм демонтажу таких і огорож або інших конструкцій за рахунок їхніх власників (осіб, що їх встановили).

Ну й як справа? Не пішла?

А поки що маємо нагоду спостерігати відпочиваючих у вольєрі на озері Лебедине, біля метро "Харківська".